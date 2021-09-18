 

Володин призвал россиян проголосовать на думских выборах

18.09.2021, 11:00, Разное
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Нынешний формат голосования Володин назвал очень удобным. Те, кто не успели отдать свой голос вчера, могут сделать это сегодня, отметил председатель ГД.

“Завтра завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор”, – считает спикер Госдумы.

По его словам, чем больше людей придут на выборы, тем более ответственно будут относиться к своим обязанностям депутаты нового созыва, понимая, что граждане пришли и поддержали их.

“Считаю, что если мы будем выполнять свой гражданский долг активно, ответственно подходить к своему выбору, то у нас и власть будет работать более эффективно”, – убежден Володин.

В России с 17 по 19 сентября проходит Единый день голосования. Помимо выборов депутатов Госдумы, в субъектах Федерации проходят региональные и муниципальные кампании.



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