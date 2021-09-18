 

Первые квартиры разыграли в Москве среди участников онлайн-голосования

18.09.2021, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москвичи, которые приняли участие в онлайн-голосовании, благодаря программе “Миллион призов” получили уникальную возможность выиграть квартиру в Москве. Утром 18 сентября среди тех, кто сделал свой выбор накануне до 20:00, провели розыгрыш в эфире телеканала “Москва 24”.

Выиграли квартиры обладатели номеров 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01, 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25, 9964-3748-05. Победителей выбрали случайным образом среди 1,1 миллиона человек. Именно столько граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании в первый день выборов.

На этом розыгрыш не заканчивается. У участников онлайн-голосования еще есть шанс выиграть квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, которые можно будет обменять промокоды партнеров акции до 31 декабря 2021 года, а воспользоваться ими – до 1 апреля 2022-го.

Напомним, о своей победе можно узнать самостоятельно с 18 по 20 сентября. Для этого необходимо авторизироваться на сайте “Миллион призов” с помощью учетной записи портала mos.ru и ввести
в специальном окне
уникальный код участника, который указан в SMS-сообщении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / Мнение: Саша-инженер

01.01 / Мнение: Закон против оскорблений, хамство в регионах и буйство в Нью-Йорке

20.05 / Москвичи могут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг “Мои документы”

17.06 / «Вишь, как прекрасен этот мир»

18.02 / Песков: Украина превратилась в политический проект западных стран

05.11 / Политолог: Байден может сильно пощекотать нервы Лукашенко

17.05 / Зачем вы белуху побили? – Личное мнение

02.12 / Почему дочь Успенской воюет со звездной матерью

27.01 / На позитивной ноте: Кейт Миддлтон созвонилась с бывшими узниками концлагеря

31.08 / Торт с коноплей и Ксения Собчак среди гостей: подробности свадьбы Моргенштерна и Дилары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика