 

В Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования

18.09.2021, 10:36, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМосковская городская избирательная комиссия в первый день голосования аннулировала восемь переносных урн для надомного голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

Венедиктов сообщил, что «на вчерашний день Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах», все восемь – это переносные ящики, надомное голосование, передает РИА «Новости».

«Можно сказать, что это слабое место. (При этом) нет ни одного аннулирования стационарных ящиков», – отметил он, добавив, что иногда избирателям выдавали бюллетень не там, а один ящик просто рассыпался и бюллетени упали.

Ранее стало известно, что явка в первый день голосования в Москве составила 23,07%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ и преимущества онлайн-голосования.



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