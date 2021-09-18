В Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования

Московская городская избирательная комиссия в первый день голосования аннулировала восемь переносных урн для надомного голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

Венедиктов сообщил, что «на вчерашний день Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах», все восемь – это переносные ящики, надомное голосование, передает РИА «Новости».

«Можно сказать, что это слабое место. (При этом) нет ни одного аннулирования стационарных ящиков», – отметил он, добавив, что иногда избирателям выдавали бюллетень не там, а один ящик просто рассыпался и бюллетени упали.

Ранее стало известно, что явка в первый день голосования в Москве составила 23,07%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.

Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ и преимущества онлайн-голосования.