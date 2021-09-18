Россиян предупредили об «октябрьских» холодах

В центре Европейской РФ до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, суббота порадует солнечной, хотя и прохладной, погодой с солнцем и без осадков, температура на «три, четыре градуса ниже нормы»

«В воскресенье сильных осадков не ждем, но к вечеру будет облачно», – приводит РИА «Новости» слова синоптика.

Погода испортится уже в понедельник. «Пять-десять градусов – максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», – предупредил Вильфанд, добавив, что похолодание принесут воздушные массы из Арктики.

При этом синоптик отметил, что до конца недели потепления ждать не приходится.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу. Днем в столице будет от 11 до 13 градусов тепла, по области температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла.