 

Россиян предупредили об «октябрьских» холодах

18.09.2021, 10:36, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ центре Европейской РФ до конца следующей рабочей недели продержится холодная и дождливая погода, которая испортится уже в понедельник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, суббота порадует солнечной, хотя и прохладной, погодой с солнцем и без осадков, температура на «три, четыре градуса ниже нормы»

«В воскресенье сильных осадков не ждем, но к вечеру будет облачно», – приводит РИА «Новости» слова синоптика.

Погода испортится уже в понедельник. «Пять-десять градусов – максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», – предупредил Вильфанд, добавив, что похолодание принесут воздушные массы из Арктики.

При этом синоптик отметил, что до конца недели потепления ждать не приходится.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу. Днем в столице будет от 11 до 13 градусов тепла, по области температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла.



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