 

В Харькове застрелился известный ресторатор

18.09.2021, 10:28, Новости дня
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Начальник отдела коммуникации Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник подтвердила, что в ресторане, расположенном в северном корпусе Каразинского университета, нашли тело мужчины.

Полиция Харьковской области сообщала, что дома у погибшего нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за содеянное.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что в полицию позвонили родственники умершего. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы находилось в туалете ресторана. Также там выявили помповое ружье.

“Установлено, что мужчина является владельцем этого ресторана. На данный момент предварительная версия следствия – самоубийство”, – рассказал Чубенко.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой “самоубийство”). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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