 

Кот-убийца, матч “Динамо”, кулинарное шоу, интервью МакSим после комы. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

18.09.2021, 10:28, Новости дня
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№5. Домашний фильм ужасов про кота-убийцу

На пятом месте – домашнее видео в стиле ужасов “Мой кот точно пытается меня убить” – больше 1,6 млн просмотров, 311 тыс. лайков, 2,2 тыс. дизлайков. 20-минутный ролик выложен на YouTube-канале TheBrianMaps. Автор видео – 21-летний российский блогер с псевдонимом Брайн Мапс (настоящее имя – Максим Тарасенко). У него на канале почти 16 млн подписчиков, он один из самых популярных и молодых видеоблогеров в РФ.

ВИДЕОВидео: TheBrianMaps / YouTube

№4. “Динамо” (Киев) – “Бенфика” (Португалия). Обзор матча

На четвертом месте рейтинга – семиминутный обзор матча группы Е Лиги чемпионов между футбольными клубами “Динамо” (Киев) – “Бенфика” (Португалия). У видео больше полумиллиона просмотров, 6,9 тыс. лайков и 525 дизлайков. Поединок прошел 15 сентября в Киеве на НСК “Олимпийский” и завершился со счетом 0:0. На 93-й минуте матча гол в ворота “Бенфики” забил Николай Шапаренко, но после просмотра системы видеоповторов VAR судья поединка Энтони Тейлор из Англии мяч не засчитал из-за офсайда.

Скриншот: MEGOGO SPORT / YouTube

№3. “Усачев уехал из России. Почему?”

Открывает тройку лидеров двухчасовое интервью российского журналиста Юрия Дудя с Русланом Усачевым – 32-летним видеоблогером с 10-летним стажем, путешественником, ведущим и сценаристом тревел-шоу “Пора валить!”, а также основателем и организатором всероссийского национального фестиваля видеоблогеров “Видфест”. Интервью с заголовком “Усачев уехал из России. Почему?” набрало почти 4,6 млн просмотров за несколько дней, 193 тыс. лайков и 14 тыс. дизлайков.

ВИДЕОВидео: вДудь / YouTube

№2. Украинское кулинарное шоу с ведущим-колумбийцем

На второй строке рейтинга – популярное украинское кулинарное шоу телеканала СТБ “МастерШеф” с ведущим колумбийского происхождения, ресторатором Эктором Хименесом-Браво. У второго выпуска больше 700 тыс. просмотров, 4,1 тыс. лайков и около 500 дизлайков. 11-й сезон кулинарного шоу стартовал в августе, первый выпуск несколько недель продержался в YouTube-трендах.

ВИДЕОВидео: МастерШеф / YouTube

№1. Певица МакSим. Первое интервью после комы

Возглавляет рейтинг интервью российской ведущей Ксении Собчак с певицей МакSим (Марина Абросимова), которая этим летом провела почти 40 дней в коме. Это первое интервью 38-летней артистки после болезни. В нем она подробно рассказывает о госпитализации, о том, что помнит, когда находилась на грани жизни и смерти, на сколько похудела, почему ее родные вызывали в реанимацию священника. На данный момент у видео почти 6 млн просмотров, 157 тыс. лайков и около 7 тыс. дизлайков.

ВИДЕОВидео: Осторожно: Собчак / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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