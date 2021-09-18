В Днепропетровской области мужчина бросил взрывчатку под автомобиль соседа

Как установили правоохранители, сосед бросил взрывной предмет, когда автомобиль соседей проезжал мимо его дома. В результате взрыва 62-летний водитель автомобиля получил легкие травмы, также поврежден автомобиль.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба полиции. Правоохранители опросили потерпевшего и свидетелей происшествия. Мужчину, причастного к преступлению, задержали и доставили в отделение полиции.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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