 

В Одессе завершились совместные с НАТО командно-штабные учения силовиков “Нерушимая устойчивость”

18.09.2021, 10:28, Новости дня
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Отмечается, что заключительный этап проходивших в течение недели учений посетили представители руководства НАТО, а также послы 20 стран-партнеров Украины.

“Во время данной фазы участники, которые были разделены на синдикаты по разным сферам деятельности, представили планы преодоления кризисов и последствий гибридной агрессии в Черноморском регионе”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/4504268346261707

Контекст:

Глава подкомитета Верховной Рады Украины по госбезопасности и обороне, руководитель рабочей группы по противодействию гибридным угрозам, нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщала 14 сентября, что в ходе учений, которые начались на этой неделе в Одессе, военные будут отрабатывать улучшение киберзащиты, энергобезопасность, сдерживание гибридных угроз и взаимную интеграцию гражданских и военных инструментов.

Нардеп отметила, что основная цель учений – противодействие гибридным угрозам для критической инфраструктуры в Черноморском регионе за счет усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества. Проведение учений – результат решения министров иностранных дел государств – членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе, которое было одобрено еще в апреле 2019 в Вашингтоне, подчеркивала Верещук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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