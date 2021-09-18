 

Аналитик Пилипишин: Запах гари может стать причиной замены сцепления

18.09.2021, 10:08, Разное
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Эксперт Денис Пилипишин рассказал, в каких случаях необходимо заменить сцепление. По его словам, внимание необходимо обращать на возможный запах гари.
Любой автомобиль нужно своевременно обслуживать, в том числе, менять комплектующие. Эксперт рассказал, по каким признакам можно определить неисправность сцепления. Владельцу машины нужно знать о факторах, которые характеризуют критический износ данного элемента, чтобы не произошли другие поломки транспортного средства.

Первыми признаками считаются странные рывки автомобиля во время старта и разгона. Кроме того, без увеличения скорости наблюдаются повышенные обороты. К базовым факторам эксперт отнес гарь, дым и сильный запах.

Подобные неисправности возникают из-за резкой езды или чрезмерно высоких нагрузок. Не все современные автомобилисты знают, как устроен механизм сцепления. По информации портала «Политэксперт», о таком узле в основном располагают информацией те, кто учился водить машину с МКПП и владеет таким транспортом.



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