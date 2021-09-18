Чистка кондиционера обязательна: как сделать спальню безопасной для здоровья

Практически каждый человек половину своей жизни проводит в спальне. Именно поэтому важно правильно подходить к вопросу уборки пространства комнаты, чтобы в ней было максимально уютно и чисто.

Грязь и пыль в спальне провоцируют симптомы астмы и аллергии, мешают хорошему ночному сну, что имеет большое значение для самочувствия.

Вот несколько советов по уборке, благодаря которым можно избавить дом от плесени, микробов и пылевых клещей, обеспечив безопасность для здоровья.

Пыль

Основным врагом для нашего здоровья в доме являются пылевые клещи. Эти микроскопические насекомые питаются частичками кожи человека, и в основном они селятся на мягких поверхностях и тканях в спальне.

Пылевые клещи, и в частности отходы их жизнедеятельности, могут привести к возникновению аллергии, которая проявляется в виде таких симптомов как кашель, чихание и зуд кожи. Нужно начинать уборку с очистки вентилятора от пыли и использовать электростатический пылесос, чтобы убрать пыль со всех поверхностей в спальне. Также обязательно нужно протирать люстру.

Вакуумный пылесос

Специалисты рекомендуют проводить уборку в доме при помощи вакуумного пылесоса.

Все это по причине того, что в нем имеется фильтр, который удерживает даже самые мельчайшие частички пыли. Обычные пылесосы не могут справиться с поставленной задачей.

Мытье полов

Специалисты рекомендуют как минимум один раз в неделю тщательно мыть полы.

Особенно это важно, если напольное покрытие твердое. Также стоит протирать полы сразу же при появлении загрязнений.

Постельное белье

Чтобы предотвратить скопление пылевых клещей в спальне, важно как можно чаще стирать наволочки, простыни и пододеяльники. Делать это нужно еженедельно. Также примерно раз в месяц нужно проводить стирку одеял и покрывал.

Постельное белье нужно стирать в воде с температурой не ниже 60 градусов Цельсия. Это стандартный режим стирки для большинства стиральных машин.

Чистые шторы

Каждый сезон рекомендуется стирать занавески или же как минимум подвергать их химической чистке.

Это стоит делать, чтобы избавиться не только от загрязнений, но и от пылевых клещей, которые могут поселиться в ткани.

Защита от тараканов

Тараканы являются вездесущими существами, а продукты их жизнедеятельности могут усугубить астму и аллергию, а также распространить различные заболевания.

Для борьбы с этими насекомыми обязательно нужно заделать все имеющиеся трещины и отверстия в доме, накрывать мусорные баки, не оставлять еду на столе, а также сразу же вытирать все пролитые жидкости.

Если вы заметили тараканов в доме, то стоит обязательно использовать специальные ловушки с наживкой или нанять профессионального дезинсектора.

Предотвратить образование плесени

Спальня является очагом распространения и роста плесени. Во избежание этого нужно поддерживать определенный уровень влажности. Важно стараться, чтобы он был как можно ниже и составлял не более 50%.

Чтобы очистить подоконники от плесени, нужно использовать раствор хлорного отбеливателя. Для этого нужно развести ¾ ст. хлорного отбеливателя в 4 л воды. При обработке поверхностей нужно обязательно надевать защитную маску.

Сменить фильтры

Обязательно нужно периодически менять фильтры в комнатных кондиционерах. Делать это нужно примерно раз в месяц.

Устранить микробы

Если в доме кто-то болеет, то обязательно нужно очистить все поверхности, на которых могут быть микробы, включая прикроватные тумбочки, дверные ручки, телефон и стойки.

Также обязательно нужно постирать простыни с хозяйственным мылом и высушить их в горячей сушилке. Рекомендуется регулярно протирать выключатели и дверные ручки.

Продезинфицировать телефон

При проведении уборки обязательно нужно тщательно продезинфицировать мобильный телефон.

Нужно ежедневно класть его в специальное ультрафиолетовое дезинфицирующее устройство или же протирать дезинфицирующим раствором или салфетками.