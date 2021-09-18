 

ЕС усилит критику в адрес РФ в связи с ситуацией на Донбассе на саммите ЕС – Украина – СМИ

18.09.2021, 9:34, Новости дня
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В проекте коммюнике по итогам встречи председателей ЕС Шарля Мишеля и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским говорится, что Евросоюз обеспокоен “беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военной мощи России вблизи границы с Украиной, а также в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополе”.

Также в выводах саммита, подготовленных 13 сентября, ЕС призывает Россию обеспечить “большую прозрачность и достоверно объяснить развертывание вооруженных сил и техники в этих районах”.

Издание подчеркивает, что в проекте декларации ЕС используются более резкие формулировки в отношении роли России в войне на Донбассе, чем в выводах последнего саммита Украина – ЕС 2020 года. В нем подчеркивается “ответственность России как стороны конфликта”, несмотря на то, что Россия пытается скрыть свое участие в войне.

В проекте текста также осуждается решение России закрыть части Черного моря для иностранных военных и государственных судов.

Однако большая часть проекта выводов ЕС 2021 года была дословно скопирована с заключений 2020 года, отмечает EUobserver.

Контекст:

Ближайший саммит Украина – ЕС намечен на 12 октября этого года.

Последний саммит Украина – ЕС прошел 6 октября 2020 года в Брюсселе. В Европейском союзе заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, так как Украина выполняет все необходимые критерии.

По итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Европейский союз будет продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам. ЕС подтвердил решительное осуждение нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммиты Украина – ЕС проводятся ежегодно с 1997 года. Встречи поочередно проходят в Киеве и Брюсселе. В саммитах участвуют президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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