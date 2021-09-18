Посол Франции, которого отозвали из Австралии для консультаций, сравнил действия Канберры в отношении Парижа с предательством

15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечало Bloomberg.

В Париже действия Канберры назвали “ударом ножом в спину”. По словам Тебо, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.

Тебо отметил, что “если имеющиеся данные о готовящемся предательстве верны, а опровергнуты они не были, то это серьезное нарушение доверия и очень плохой сигнал”. Посол Франции добавил, что министр обороны Автсралии Питер Даттон связался со своим французским коллегой по поводу разрыва соглашения на строительство подлодок только после сообщения СМИ об этом, до этого “не было никаких предупреждений” о планах создания альянса.

Контекст:

Франция 17 сентября отозвала послов из США и Австралии для консультаций из-за нового военного альянса AUKUS, в связи с “исключительной серьезностью заявлений” Вашингтона и Канберры.

Директор по внешней политике и оборонному программированию в Центре Соединенных Штатов в Сиднее Эшли Тауншенд считает, что новое партнерство AUKUS – это “знак готовности администрации Байдена расширить возможности таких близких союзников, как Австралия, путем предоставления высокотехнологичной помощи в области оборонных технологий”, писало Politico.

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