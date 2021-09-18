 

Иосиф Джугашвили. «Как я стал сталинистом. Мемуары отца народов»

18.09.2021, 9:31, Разное
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Издательский дом «Панорама» представляет последнюю фундаментальную работу самого известного практика марксизма-ленинизма Иосифа Джугашвили. Книга-покаяние впервые выходит в России и прольет свет на ранее неизвестные факты биографии великого ученого.

Автор приступил к созданию книги в 1934 году, пережил несколько партийных чисток, едва не стал жертвой политических репрессий и закончил рукопись за несколько дней до своей смерти. В научно-исторической монографии исследуются причины зарождения культа личности и польза оздоровительно-трудовых лагерей для удвоения ВВП страны. Сквозь призму личных переживаний писатель показывает, как с самого детства менялось его отношение к обществу и ближайшему окружению. Книга будет полезна всем, кто интересуется тайм-менеджментом, саморазвитием и вопросами самообороны. Возрастное ограничение на литературную продукцию составляет 6+.

Отрывок из книги:
«Однажды утром я проснулся и закурил. За окном в теплых лучах солнца резвилась весна и свежий столичный воздух толкал меня на подвиги. С хорошим настроением я сел за стол, чтобы заняться составлением списков предателей. К вечеру враги был посрамлены и я заказал столик в «Метрополе», чтобы отпраздновать окончание новой пятилетки. Как говаривал Гай Юлий Цезарь: «Столько бессмысленных жертв, но зато какая статистика!».

Тираж: 4 миллиона экземпляров.
Бумага: 80 г/м², дизайнерская, советский винтаж.
Печать: цифровая, глубокая.
Обложка: твердый переплет.

 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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