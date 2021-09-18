Боль в спине может указывать на рак кишечника

Ученые рассказали, о каком серьезном заболевании может свидетельствовать боль в спине. По их словам, нередко этот симптом говорит о развитии рака кишечника.

Болевые ощущения в спине могут быть связаны с состоянием непроходимости кишечника. Подобные проблемы возникают, когда в органе вырастает опухоль. В результате новообразование препятствует нормальному прохождению по тракту пищеварительных отходов.

На фоне таких изменений пациент испытывает боль в области живота после приема пищи. У него может наблюдаться вздутие и отечность. К врачу необходимо обратиться в экстренном порядке, если дискомфортные ощущения начинают отдавать в спину и когда наблюдается ощущения невозможности опорожнения кишечника.

Если рак кишечника выявляется на ранней стадии, то есть шансы на успешное лечение. Возможными сигнальными признаками этого вида онкологии является необъяснимая потеря веса, кровь в стуле, сильная усталость, пишет портал Newinform.