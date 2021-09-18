Le Figaro – парижане возмущены планами мэра открыть сеть официальных наркопритонов

Жители Парижа раскритиковали решение администрации города и правительства о создании новых центров для токсикоманов, где те смогут принимать запрещённые вещества под присмотром врачей, пишет Le Figaro. Местное население опасается, что открытие таких помещений приведёт к миграции курильщиков крэка в районы, где их никогда не было, и сделает улицы небезопасными для детей.



Reuters

Спустя несколько недель после начала согласований администрация Парижа и правительство договорились открыть новые помещения для приёма наркотиков в столице, пишет Le Figaro, однако такой меры, скорее всего, будет недостаточно для пресечения наркотрафика на севере города. Мэру Анн Идальго теперь придётся столкнуться с негодованием парижан: вечером в четверг на брифинге о создании официального наркопритона на улице Пельпор в XX округе, где раньше располагалась школа, некоторые протестующие призвали отправить её в отставку.

Как рассказывает издание, ранее появлялось сообщение об отказе от этого проекта, однако уже две недели циркулировали не подтверждённые официально слухи о его реализации. Жители округа выступали резко против принятого решения и, чувствуя себя обманутыми, обрушились с критикой на первого заместителя мэра Парижа Эммануэля Грегуара и мэра XX округа Эрика Плиеса во время прошедшей встречи. Они уверены, что без их активного вмешательства в этом районе, где расположено множество школ, появятся залы для курильщиков крэка, которые сейчас населяют улицы XVIII и XIX округов.

Своим возмущением парижане поделились с журналистами. «У меня три ребёнка ходят в школу на улице Пельпор, и я уже две недели не могу сомкнуть глаз», — сказала мать семейства. Её перебил врач: «У нас в XX округе не было проблем с наркотиками, а вы собираетесь их механически импортировать на наши улицы». Ещё один местный житель припомнил Эрику Плиесу его прошлое место работы в качестве главы парижской ассоциации по помощи бездомным, в том числе токсикоманам. Многие считают, что для этого проекта он с энтузиазмом вернулся к своим прошлым обязанностям, пожертвовав при этом населением своего округа. «Мы этого не забудем», — подчёркивает один из собравшихся парижан.

Французская газета напоминает, что на протяжении многих месяцев сотни курильщиков крэка отравляют жизнь тем, кто живёт у площади Сталинградской битвы. Для решения этой проблемы и переселения наркоманов администрация города хочет открыть сеть небольших центров по приёму токсикоманов, где им обеспечат медицинский уход, место проживания и употребления запрещённых веществ. В конце августа Анн Идальго предложила создать четыре новых центра: один на улице Пельпор, два других — в районе Больших бульваров, и последний в XIX округе для женщин-токсикоманок. Решение мэра должно поддержать правительство: в среду премьер-министр Жан Кастекс дал разрешение на открытие официальных наркопритонов в столице, чтобы предоставить места для отдыха и квалифицированную помощь в прекращении употребления запрещённых веществ. При этом премьер-министр одобрил выбор мест для размещения центров, за исключением улицы Пельпор. Мэр Парижа не замедлила исключить бывшую школу из списка.

В статье отмечается, что во Франции на данный момент существуют только два подобных учреждения в Страсбурге и Париже, которые были созданы в рамках эксперимента. По словам мэра X округа Александры Кордебар, открытый в 2016 году столичный центр около Северного вокзала принёс свои результаты. «У нас значительно сократилось потребление (наркотиков. — ИноТВ) на улицах», — подчеркнула она во время открытого заседания, поспешив на выручку своему коллеги из XX округа. Однако один из пришедших на встречу парижан рассказал о совсем других результатах работы этого заведения. Местным жителям приходится ежедневно сталкиваться с продажей наркотиков и непристойным поведением в общественных местах. Теперь этот район притягивает даже новых токсикоманов. Так что перед Анн Идальго стоит серьёзная головоломка, пишет в заключение Le Figaro: как убрать токсикоманов с улиц, если никто не хочет мириться с официальными наркопритонами под своими окнами.