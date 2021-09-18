 

Глава Центрального командования ВС США оштрафован на 35 долларов за ракетный удар по гражданским в Кабуле

18.09.2021, 8:51, Разное
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Верховный военный трибунал США оштрафовал генерала Кеннета Маккензи, отдавшего приказ о нанесении ракетного удара, унесшего жизни 10 мирных жителей Кабула, на 35 долларов. Судья назвал поступок генерала «постыдной оплошностью» и посоветовал ему «как следует подумать о своём поведении».

Как заявили в Пентагоне, Маккензи в полной мере понёс наказание за совершённый проступок. Запись о штрафе будет внесена в его трудовую книжку и приведёт к снижению кредитного рейтинга военачальника на 4 пункта. Также судья предупредил генерала, что в случае, если по его вине снова будет убито 10 или более гражданских лиц, к нему может быть применено более суровое наказание, вплоть до ограничения свободы перемещения и лишения членской карты гольф-клуба. В Центральном командовании пообещали и далее жёстко реагировать на случаи, когда ошибочные решения военных приводят к гибели ни в чём не повинных мирных жителей.

«Мне было очень стыдно за генерала Маккензи. Уж лучше бы он припарковался на месте для инвалидов или перешёл дорогу в неположенном месте. Подчинённые генерала, впрочем, не разделяют моих жёстких оценок. Он в целом славный парень, а если он случайно и убил этих афганцев, то он сделал это из лучших побуждений. Думаю, достаточно того, что мы пожурили его сегодня в зале суда. Но в следующий раз мы будем реагировать на подобное куда резче. За такое баловство положено суровое наказание», – рассказал глава военного трибунала адмирал Джон Стэнбридж.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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