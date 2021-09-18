 

Выборы в РФ сподвигли Украину ввести новые санкции

18.09.2021, 8:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

СНБО Украины предупредил иностранных наблюдателей за выборами в Госдуму «в Крыму и Донбассе» о возможных санкциях против них, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что DDoS-атаки на инфраструктуру электронного голосования осуществлялись в пятницу утром с IP-адресов из США, Германии и Украины, они были успешно отражены.



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