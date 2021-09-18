Пропавшая в Сибири экспедиция вышла на связь

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18.09.2021, 8:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПропавшая на границе Красноярского края и Томской области географо-краеведческая экспедиция в составе девяти человек вышла на связь, люди в порядке, сообщила представитель томского отделения Русского географического общества (РГО).

В РГО сообщили, что ночью группа вышла на связь, они «попали в болота и вынуждены были свернуть с маршрута, поэтому мы вчера их не обнаружили в тех селах, через которые они должны были пройти», передает ТАСС.

«Сейчас они находятся примерно в 30 километрах от Катайги. Прошли Обь-Енисейский канал. Слава богу все живы-здоровы. Должны в воскресенье вечером уже быть в Томске», – добавила она.

Отмечается, что у группы были проблемы с техникой, в том числе поэтому пришлось обходить болота.

Ранее в МВД Красноярского края сообщали, что сотрудники районной полиции подняты по тревоге, ведется поиск пропавших, решается вопрос о привлечении дополнительных сил и средств.

Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка – притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, исследование возможных причин переноса Кетского острога – средневекового русского города.

Планируемый маршрут: Красноярск – Енисейск – Ярцево – Кривляк – Фактория Сым – озеро Опольчум – озеро Бургункуй – Центральный – Клюквинка – Томск.

Экспедиция стартовала 1 сентября 2021 года, однако 16 сентября в томское отделение РГО обратилась томичка, обеспокоенная тем, что участники экспедиции – ее сын и бывший супруг – не выходят на связь с 11 сентября. Были организованы поиски.



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