 

Глава минобороны ФРГ призвала Европу стать независимой от США в военном плане

18.09.2021, 8:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвропейский союз (ЕС) должен действовать более независимо от США в военном плане, но не отделяться от американских партнеров полностью, сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Крамп-Карренбауэр завила об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, отметив, что «это не означает, что мы должны отделиться от американцев», передает ТАСС.

«Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил», – сказала она.

Министр напомнила, что после захвата талибами власти в Афганистане европейские коллеги обсуждали на экстренном заседании пути выхода из ситуации, и тогда обсуждались в числе прочего силы быстрого реагирования. По ее словам, она предложит свое видение по формированию таких сил до конца октября.

Ранее в Германии допустили выход Франции из НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию.

Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.



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