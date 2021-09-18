Украинка, которая в Испании сорвалась в пропасть во время селфи, умерла в больнице – МИД

Инцидент произошел 14 сентября. Украинская туристка во время пребывания на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм сорвалась в море с высоты около 30 метров.

Ее госпитализировали, но от полученных множественных травм она скончалась в больнице.

“Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей”, – заявили в МИД.

Контекст:

16 сентября издание Murcia Today сообщило, что украинка сорвалась в пропасть возле испанской достопримечательности Кастель-де-Бенидорм. По словам очевидцев, 26-летняя девушка забралась на одно из перил, чтобы сделать селфи на фоне пляжа Леванте, потеряла равновесие и упала. Прежде чем упасть в море она ударилась о камни.

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