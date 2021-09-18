В Украине второй день подряд фиксируют более 6 тыс. случаев COVID-19 за день

Среди заболевших 689 детей и 89 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1719 человек, летальных случаев 79, выздоровело 1763 человека.

Судя по данным мониторинговой системы СНБО, количество новых случаев сильно выросло за последние дни. Если летом и в начале осени фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, то с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434) областях, Киеве (416) и Одесской области (399).

За последние 24 часа сделано 72 474 теста на коронавирус, из которых 35 713 – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 344 398 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 54 829 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 230 306 человек.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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