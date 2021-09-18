 

За сутки украинцам сделали 132 тыс. прививок от коронавируса

18.09.2021, 8:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одну дозу получил 78 269 человек, полностью иммунизированы 54 290 человек.

В пятницу прививки в стране делали 890 мобильных бригад, 2948 пунктов и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 248 155 человек, из них получили одну дозу – 6 248 153 человека, полностью иммунизирован и получил две дозы – 5 114 061 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 362 214 прививок.

17 сентября больше всего прививок, по данным Минздрава, сделали вакциной Pfizer/BioNTech – 70 441.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1950056418490787

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.01 / Отрицающего холокост профессора госпитализировали с инфарктом

07.10 / Лавров обсудил с ОДКБ конфликт в Нагорном Карабахе

03.08 / Fox – шокирующая реальность — лагеря бездомных продолжают множиться на улицах Вашингтона

18.10 / Судебная реформа в Украине зашла в тупик – посол Германии

25.03 / Защитник сборной РФ Фернандес избежал серьезной травмы в матче с Мальтой

14.09 / Бывший глава ГУР Бурба пришел на заседание ВСК Рады рассказать об операции по задержанию вагнеровцев. Его не стали слушать из-за отсутствия кворума – нардеп

05.12 / США объявили о новых санкциях против Китая

30.11 / Рубль подешевел к доллару и евро

23.05 / CNN – в Китае резкое похолодание во время высокогорного марафона унесло жизни 21 человека

08.08 / В Кабуле убит глава пресс-службы афганского правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика