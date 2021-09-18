За сутки украинцам сделали 132 тыс. прививок от коронавируса

Одну дозу получил 78 269 человек, полностью иммунизированы 54 290 человек.

В пятницу прививки в стране делали 890 мобильных бригад, 2948 пунктов и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 248 155 человек, из них получили одну дозу – 6 248 153 человека, полностью иммунизирован и получил две дозы – 5 114 061 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 362 214 прививок.

17 сентября больше всего прививок, по данным Минздрава, сделали вакциной Pfizer/BioNTech – 70 441.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1950056418490787

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

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