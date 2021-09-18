 

День Захария и Елизаветы: Что нельзя делать 18 сентября

18.09.2021, 8:22, Разное
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Священник Захарий и праведная Елизавета произвели на свет одного из самых почитаемых святых, который предсказал пришествие Мессии. По преданию, долгое время они были бесплодными, но однажды Захарию явился ангел и предсказал рождение ребенка. В итоге у супругов родился Иоанн Креститель. Церковный календарь обозначает 18 сентября православным праздником, в который нужно не только молиться, но и соблюдать запреты. В день Захария и Елизаветы будьте начеку.

Категорически нельзя в этот день ходить грязными, носить запятнанную или дырявую одежду. Постарайтесь позаботиться о своем внешнем виде. При общении с родными и близкими не повышайте голос, сглаживайте острые углы. День Захария и Елизаветы не располагает к упрекам и ссорам, лучше примириться с врагами и простить им застарелые обиды. Кроме того, стоит воздержаться от азартных игр.

В день Захария и Елизаветы можно и нужно ходить в баню, париться там березовым веником. Считается, что это поможет укрепить здоровье и набраться сил. На Руси с веником после бани выполняли особый обряд — обметали дом, чтобы темные силы не проникли в жилище и не помешали делам. При наличии свободного времени сходите в храм или поклонитесь иконе дома. Традиционно в этот православный праздник молятся о появлении на свет детей и мире между людьми.



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