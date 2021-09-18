Foreign Policy – РФ и Китай не могут и не хотят заменить США на Ближнем Востоке

Политики нередко говорят, что если США уйдут с Ближнего Востока, то на их место придут РФ и Китай. Однако автор статьи в Foreign Policy уверен, что это миф и используют его страны региона, чтобы добиться от Штатов всё новых уступок.



Reuters

Уход США из Афганистана дал почву для новых дебатов по поводу того, нужно ли Штатам оставаться столь сильно вовлечёнными в регион Ближнего Востока. Как отмечает автор статьи в Foreign Policy, обычно в таких дискуссиях речь идёт о том, что Штаты нужны, чтобы обеспечивать безопасный транзит нефти из района Персидского залива, предотвращать атаки террористов или не дать одной силе доминировать над регионом. А недавно на первое место вышел вопрос о соревновании великих держав: США, РФ и Китая. И американские чиновники стали бить тревогу по поводу того, что Москва или Пекин могут заполнить вакуум, если Вашингтон уйдёт из региона.

Но автор статьи отмечает, что такие переживания не обоснованны. Ни Россия, ни Китай не смогут заполнить такую пустоту на Ближнем Востоке после США — да и не хотят этого делать. И Москва, и Пекин не пытались напрямую подорвать американскую структуру безопасности в регионе, потому что сами извлекали из неё выгоду. Она давала им зонтик безопасности, так что они могли действовать в регионе, но при этом им не нужно было физически защищать свои интересы, что сопряжено с издержками. Так что сейчас ситуация для них осложнилась.

При этом и Россия, и Китай пытались использовать «усталость» США от кампаний в регионе, равно как и общую напряжённость, которая выросла после восстаний 2011 года. Так, РФ вступилась за Башара Асада, поддержала Халифу Хафтара в Ливии, Переходный военный совет в Судане и получила контракт на строительство на суданском побережье Красного моря своей военной базы. Китай стал главным потребителем нефти из региона, самым большим его торговым партнёром и инвестором. Также, отмечает автор статьи, значительно вырос объём их торговли оружием.

Некоторые отмечают, что единственным препятствием у них на пути к расширению было военное присутствие в регионе США. В частности, они бы хотели контролировать главные торговые и нефтяные пути в регионе, такие как Суэцкий канал. И этого опасаются на Западе. Другой страх состоит в том, что региональные силы, включая не только противников, но и союзников США, повернутся к Москве и Пекину, меняя тем самым баланс сил.

Но такого рода «предсказания Судного дня» не принимают во внимание ограничения, с которыми РФ и Китай столкнутся на Ближнем Востоке, если США оттуда уйдут. Им придётся гораздо плотнее участвовать в обеспечении своих интересов в регионе. Плюс им самим крайне не хотелось бы этим заниматься.

Прежде всего, по словам автора статьи, Ближний Восток сам по себе не представляет экзистенциального интереса ни для Пекина, ни для Москвы. Они заняты конкуренцией со Штатами у своих границ, к тому же у них сейчас экономические проблемы и внутреннее недовольство населения. При этом, если Штаты уйдут с Ближнего Востока, у них появится больше возможностей для соревнования с самими Россией и Китаем.

Москве и Пекину придётся создавать и поддерживать новый миропорядок в регионе. Пока что они воздерживались от того, чтобы занимать чью-либо сторону в местных спорах, например во вражде между Ираном и Саудовской Аравией. Это было возможно благодаря выстроенному Штатами балансу, но если США уйдут, то баланс тоже развалится.

Но аргумент, что пустоту после США заполнят, политически полезен тем силам, которые получают выгоду от установленного Штатами порядка. При этом Саудовская Аравия, Израиль, Египет, ОАЭ использовали этот рычаг, в частности, когда выторговывали у Штатов нужное им оружие. Они говорили, что могут обратиться в случае отказа к РФ или Китаю, но на самом деле, пишет автор статьи, российские или китайские вооружения почти невозможно совместить с уже имеющимися американскими.

Так что американским политикам нужно развеять миф, будто РФ или Китай могут или хотят заполнить пустоту на Ближнем Востоке, если Штаты захотят оттуда уйти. Эти заявления используют те, кому они выгодны, в частности партнёры Вашингтона, подводит итог автор статьи в Foreign Policy. По его словам, наоборот, если США уйдут, то тем самым они ограничат РФ и Китаю пространство для манёвра, избегая при этом дополнительных затрат.