Лондон объявил о смягчении правил въезда в страну из России

Британия решила смягчить правила въезда из других стран, в том числе из России, сообщил британский министр транспорта Грант Шэппс.

Глава ведомства сообщил, что с 4 октября полностью привитым путешественникам надо будет сдавать лишь один тест на COVID-19 по прибытию в Британию из большинства стран мира, передает ТАСС.

«Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания и сделали поездки за рубеж дешевле», – сообщил он в эфире Sky News. Снять часть ограничений позволяет успех программы массовой вакцинации, ей уже охвачены почти 90% жителей старше 16, указал он.

Между тем британский минтранс уточнил, что смягчение правил въезда в Британию распространяется на людей, которые привиты одобренными в стране вакцинами.

В конце августа сообщалось, что российская и британская стороны ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации.