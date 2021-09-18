Космонавты МКС проголосовали на выборах в Госдуму

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции (МКС), приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации Федерального Собрания восьмого созыва. Члены российского экипажа Международной космической станции отдали свои голоса в первый день голосования», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что Дубров отдал свой голос через доверенное лицо на Земле – замначальника Центра подготовки космонавтов по подготовке космонавтов, командира отряда космонавтов Олега Кононенко, а Новицкий воспользовался возможностью электронного голосования.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также принял участие в электронном голосовании на выборах депутатов в Госдуму.