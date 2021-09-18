 

В Крыму сочли комичными санкции Киева из-за выборов в Госдуму

18.09.2021, 8:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборах в Госдуму на территории России.

Бобков заявил, что неадекватные оценки выборов со стороны Киева были ожидаемы, однако «другое дело, что все подобные решения как минимум комичные», и, «судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, – то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», передает РИА «Новости».

«Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН», – указал он.

Бобков подчеркнул, выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права.

«Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными», – сказал вице-спикер.

Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике.

Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Снегопады привели к транспортному коллапсу по всей Германии

27.06 / Афганские военные после боя с талибами отступили в Таджикистан

06.09 / Астрономы сумели понять, в чем «проблема потерянной материи»

07.05 / Антропологи подсчитали, сколько людей нужно для возрождения цивилизации

04.03 / Мемориальную доску Лужкову установят в Севастополе

20.01 / Использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет одобрили в Аргентине

21.07 / Молдавия взяла у ЕС кредит на 100 млн евро

07.07 / Избиение координатора Партии Шария в Харькове переквалифицировали в покушение на убийство

07.10 / Пашинян заявил о наступлении «ключевого момента» в Карабахе

20.07 / Куба стала «главным приоритетом» для США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика