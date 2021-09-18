В Крыму сочли комичными санкции Киева из-за выборов в Госдуму

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборах в Госдуму на территории России.

Бобков заявил, что неадекватные оценки выборов со стороны Киева были ожидаемы, однако «другое дело, что все подобные решения как минимум комичные», и, «судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, – то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», передает РИА «Новости».

«Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН», – указал он.

Бобков подчеркнул, выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права.

«Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными», – сказал вице-спикер.

Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике.

Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.