 

Двое украинских военных получили ранения на Донбассе

18.09.2021, 7:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики открывали огонь вблизи Песков, Павлополя, Катериновки, Зайцево Донецкой области.

Кроме того, в Луганской области зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные осколочные ранения. Они находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

С начала суток 18 сентября нарушений режима тишины не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/150110047241230/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Реконструкция Бортнической станции аэрации завешена на 50% – “Киевметрострой”

26.06 / “Потеряла способность жить”. Дочь онкобольной Заворотнюк заговорила о депрессии

17.05 / Титул «Мисс Вселенная» получила представительница Мексики

28.12 / Китайцы создали двигатель, который позволит облететь Землю за два часа

24.09 / Эксперты: Коррупция – корень зла и большинства бед в этом мире

03.12 / Венгрия назвала ситуацию в украинском Закарпатье гражданской войной

14.09 / В атмосфере Венеры нашли возможный признак жизни

30.04 / CBS – из-за пандемии миллионы американцев погрязли в долгах за лечение

07.07 / В партии «За правду» назвали плюсы присоединения Донбасса к России

10.06 / “От своих целей и идей не отступим”. Навальный прокомментировал признание ФБК экстремистской организацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика