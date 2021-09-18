Тиньков договорился с минюстом США

Российский бизнесмен Олег Тиньков и минюст США достигли соглашения по делу о нарушении американского налогового законодательства, свидетельствуют материалы суда Северного округа Калифорнии.

В совместном ходатайстве стороны попросили суд провести 1 октября заседание, на котором озвучат договоренности о признании Тиньковым вины. Как отмечается, Тиньков предоставил материалы, подтверждающие, что визит в США будет небезопасен для его здоровья в связи с лечением от онкологического заболевания, передает ТАСС.

Напомним, в 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году.

В апреле 2021 года Тиньков рассказал о стоимости своего лечения от лейкемии: в Германии он заплатил 120 тыс. евро, а в Великобритании дороже – одна пересадка костного мозга стоила около 100 тыс. фунтов.