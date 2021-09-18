 

Euronews – французские топ-модели требуют отменить сроки давности за сексуальные домогательства

18.09.2021, 7:12, Новости дня
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Во Франции более десяти известных манекенщиц выступили в сенате, обвинив главу французского модельного агентства Elite Model и других агентов модной индустрии в сексуальном насилии и домогательствах. Они также призвали власти внести поправки в закон, чтобы отменить сроки давности за подобные преступления и наказать виновных, передаёт Euronews.

Им было по 15, 16, 18 лет — когда, мечтая покорить мировой подиум, они оказались в Париже в модельном агентстве Elite Model. Сегодня они утверждают, что подвергались со стороны его главы Жеральда Мари сексуальному насилию и домогательствам в 1980—1990-х годах. 

Обвинительниц более десяти, и все они — модели с мировой известностью, живущие в разных странах. На прошлой неделе полиция впервые допросила женщин, а в среду они выступили в сенате Франции. 

ЭББА КАРЛССОН, бывшая модель: Это большое облегчение. Это замечательно, вот так встретиться со всеми! Раньше я чувствовала себя одиноко — это ощущали все, как оказалось. Но женщины поделились своими историями, и это было очень мощно. Если так мы сможем просто добиться изменений в индустрии, вдохновить других на борьбу, тогда мы победим. 

В сенате женщины делились своими историями о том, что им пришлось пережить в юном возрасте. Помимо Жерльда Мари, в делах об изнасилованиях и харассменте фигурирует имя ещё одного представителя парижской модельной индустрии — Жан-Люка Брюнеля, которого год назад арестовали по делу Джеффри Эпштейна. 

ТИСИЯ ХЬЮИСМАН, бывшая модель: Долгие годы я молчала о том, что произошло — как меня накачал наркотиками и изнасиловал модельный агент Жан-Люк Брюнель. Мне было стыдно, я очень боялась говорить. Когда я решилась, 28 лет спустя — мой адвокат сказал, что из-за истечения срока давности Брюнеля не накажут. Тогда я просто выступила, чтобы мотивировать других. 

По французским законам, срок давности для таких уголовных дел истёк. Поэтому бывшие модели обратились к политикам с призывом внести соответствующие поправки в законодательство, чтобы виновных могли привлечь к ответственности. 

АНН-КЛЕР ЛЕЖЕН, адвокат: Это несправедливо и больно вдвойне: мало того, что они пострадали в тех событиях и тяжело это переживали и переживают — теперь, когда они наконец взяли слово, их считают лишь свидетелями, а не потерпевшими. 

В прошлом году против Жеральда Мари французская прокуратура возбудила уголовное дело, срок давности по которому ещё не истёк, об изнасиловании несовершеннолетних. Обвинители надеются, что предполагаемые жертвы осмелятся заговорить и выступят в суде. 

Дата выхода в эфир 16 сентября 2021 года. 



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