 

Посольство США отметило важность сотрудничества с Россией в Арктике

18.09.2021, 6:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСША и РФ сотрудничают по вопросам, представляющим взаимный интерес в Арктике, включая сотрудничество в Арктическом совете, сообщил пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц.

В связи с 25-летием со дня образования совета Ребхольц заявил, что «США ценят тесное международное сотрудничество» в нем. По словам пресс-секретаря, взаимодействие в Арктическом совете способствует миру в регионе, повышению уровня экологической защиты и продвижению вопросов экономического развития. Кроме того, работа в рамках совета помогает научным исследованиям и поддерживает коренные народы, сказал Ребхольц.

Арктика «получает преимущества от сотрудничества стран», сообщил он. Ребхольц сказал, что сотрудничество «с другими семью приарктическими странами и постоянными участниками Арктического совета» нужно США для создания «транспарентности и устойчивого роста арктической экономики». Также, по его словам, взаимодействие позволяет «сохранить регион свободным от конфликтов», передает РИА «Новости».

Арктический совет учрежден в 1996 году и представляет собой наиболее авторитетный форум по сотрудничеству в Арктическом регионе. В организацию входят 8 приарктических стран. В 2021-2023 годах в соответствии с принципом ротации к РФ перешел пост председателя Арктического совета.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.



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