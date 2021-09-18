 

Норвегия усмотрела рост военной активности РФ у своих территорий

18.09.2021, 6:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГлава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен утверждает, что российская военная активность поблизости от норвежских территорий якобы неуклонно нарастает.

Комментируя российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021», Бакке-Йенсен призвал Москву «быть открытой в том, что касается ее учений», а также выполнять «обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом», передает РИА «Новости».

Напомним, совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии «Запад-2021» завершились 15 сентября, официальная церемония закрытия прошла на нижегородском полигоне Мулино.



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