Мнение: О печально неожиданном итоге самоизоляции Путина

Всё-таки врачи не зря предупреждали, что CoVID-19, и особенно его индийский штамм «Дельта», коварен, злобен и крайне опасен. Особенно для высших чиновников и «первых лиц» государства. Что, собственно и произошло с российским президентом Владимиром Путиным…

Сначала президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков предупредил, что в главном политико-медицинском вопросе нельзя назвать никаких точных сроков. А потом стало известно, что Владимир #Путин на четвёртый день своей добровольно-принудительной «самоизоляции»… 😢

Притом что ничего не предвещало поначалу!

Напомним, что Владимир Путин объявил о своём уходе на самоизоляцию 14 сентября. И первые три её дня проявлял совершенно необычную активность. Он поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко…

Потом в режиме видео-конференц-связи (ВКС) было более чем трёхчасовое совещание с членами правительства и активом «Единой России». Затем — с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, который собрал для прямого эфира с президентом страны несколько десятков человек в разных местах области (и разговор тоже был долгим). Затем, совещание с постоянными членами Совбеза, телефонные разговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Вьетнама Нгуен Суан Фуком, потом участие по ВКС в саммите ОДКБ и обращение к «дорогим россиянам». Наконец, опять по ВКС, участие в саммите ШОС, а потом в совместном заседании ШОС и ОДКБ, после которого – видеовстреча с питерским губернатором Александром Бегловым…

Уф-ф-ф! Даже краткое перечисление – и то утомляет. В обычном своём режиме Владимир Путин и наполовину не так активен, как в «изоляции».

Ну и закономерный печальный итог…

На четвёртый день «самоизоляции» у главы государства начались проблемы…

Выступая сегодня в режиме видеоконференции на саммите ШОС, Владимир Путин сообщил, что «#Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны». По его словам, эти #деньги пошли на «сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего».

После таких слов у людей понимающих глаза полезли на лоб. Согласно данным Росстата, ВВП России за 2020 год составил 106,6 трлн рублей. Таким образом, путинские 3 трлн рублей эквивалентны 2,8% ВВП, но никак не 4,5%. А если же принять именно относительную оценку президента за отправную точку, то действительный объём российской экономики составит всего лишь 66-68 трлн рублей, и это на 37% ниже, чем показывает официальная статистика.

По данным МВФ, российский пакет экономической помощи составил около 3,3% ВВП, что, в принципе, можно назвать более 3 трлн рублей (3,2 трлн, если быть точным, поскольку первоначальная оценка отечественной экономики была у Фонда ниже, чем в итоге насчитал Росстат). Для сравнения, в период с начала коронакризиса по сегодняшний день вливания в мировую экономику в целом достигли 20% глобального ВВП.

Вообще-то, Владимир Путин путается в цифрах и фактах уже не первый раз. Тем более печально, что такая путаница происходит всё чаще и чаще. И уже вспоминается популярный когда-то #анекдот, кажется, 1980 года выпуска…

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев выходит на трибуну, чтобы зачитать приветствие участникам Олимпийских игр в Москве. Открывает заранее приготовленную папку, хмурится и начинает:

– О. О! О-о-о…

Тут из-за спины шёпот помощника:

– Леонид Ильич, Ваша речь ниже, а это – олимпийские кольца!

Похоже, всё ближе и ближе тот момент, когда к нынешнему правлению, откровенно скатывающемуся в «Застой 2.0», начнут стопроцентно подходить слегка переделанные шутки времён брежневского #СССР. А, может, он уже и настал?

—