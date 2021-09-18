В мире: Униженной Франции нечем ответить англосаксам

Франция решила отменить совместное с США празднование годовщины Чесапикского сражения – когда флот Бурбонов фактически спас новорожденные Североамериканские Штаты. Сейчас отношения двух держав куда хуже, чем 240 лет назад. Париж не скрывает возмущения за срыв своего многомиллиардного контракта с Австралией. Но чем, кроме беспомощного жеста, может ответить Париж Вашингтону?

В пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата на рейде Балтимора должны были пройти юбилейные торжества. Ровно 240 лет назад в устье Чесапикского залива произошло сражение между английскими кораблями под командованием сэра Томаса Грейвза и французской линейной эскадрой графа де Грасса.

Французское королевство решило поддержать североамериканских республиканцев в борьбе против общего врага – британской короны. И, по мнению историков, именно поражение английского флота в Чесапикской баталии привело к перелому в Войне за независимость и скорому ее завершению.

Отпраздновать юбилей совместной победы не удалось. Все торжества отменены, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилее, досрочно возвращается в Париж. Причину назвала The New York Times – издание назвало демарш Парижа «отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за сделки о подводных лодках». Напомним, что Австралия внезапно решила разорвать контракт с французской компанией Naval Group на строительство подлодок. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это известие ударом в спину. По злой иронии истории, причиной стало соглашение между США, их бывшей метрополией Британией и английской экс-колонией Австралией.

В среду вечером британский премьер Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и президент США Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Прямым следствием этого соглашения стал отзыв обязательств австралийцев перед французами. Оправдываясь, премьер Австралии Моррисон сообщил в пятницу, что он предупредил французского президента Эммануэля Макрона о разрыве сделки еще в июне, отмечает France 24. Но маловероятно, что Париж сейчас откажется от уже сделанных резких заявлений.

«Разрыв «сделки века» на строительство атомных субмарин – это не только удар по французской судостроительной отрасли, но и удар по амбициям Парижа в этой части света, ведь французы рассматривали Канберру как одного из ключевых союзников», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Как отмечали эксперты, не только Париж, но и все европейские партнеры США по НАТО не знали о предстоящей договоренности, а Китай увидел в новом блоке угрозу всему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

«Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений. Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – считает немецкий политолог Александр Рар.

«Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина, – отметил германский эксперт. – Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии, и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч». С другой стороны, страны континентальной Европы, и в первую очередь Франция, отнюдь не заинтересованы во втягивании в американо-китайское противостояние, полагает Рар.

«Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО.

Президент Эммануэль Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар. Сценарий раскола возможен, если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – тогда Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле, полагает собеседник. «Сам генерал де Голль, если был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, сотрудничающей с Россией», – добавил Рар.

Политолог, глава Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая более скептична в отношении возможности Франции насолить американцам. «К сожалению, у нынешней Франции нет реальных рычагов влияния на Вашингтон, кроме внешних декларативных заявлений», – полагает Нарочницкая.

«Эммануэль Макрон сейчас наверняка испытывает некоторое раздвоение сознания: с одной стороны, как француз он оскорблен таким поведением США и Великобритании, но, с другой стороны, как глобалист он должен смириться с всевластием англосаксов, – считает эксперт. – Думаю, каких-то серьезных ответных шагов со стороны Парижа не последует, кроме незначительных попыток политически или экономически «укусить» Вашингтон». По мнению Нарочницкой, такая слабая позиция Франции – прямое следствие ориентации нынешних властей республики на Вашингтон и Лондон.

«Кроме того, видимо, в Париже забыли, как они сами под абсолютно надуманным предлогом отказались от контракта по поставке РФ кораблей типа «Мистраль».

Конечно, там не ожидали аналогичного отношения к себе со стороны союзников», – заметила собеседница.

Произошедшее сейчас – прямое следствие того, что Франция, равно как и вся Европа, становится менее существенной в приоритетах внешнеполитической стратегии США, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов. «Тем более военные возможности европейцев недостаточны для того, чтобы активным образом содействовать американской политике в Тихом океане. А самое главное – не факт, что они так уж рвутся это делать. Поэтому Австралия явно выбрана Вашингтоном в качестве нового непотопляемого авианосца в регионе», – уверен эксперт.

«Что касается дальнейших последствий, я не думаю, что от Европы можно будет ожидать каких-то решительных шагов, кроме демонстративных актов наподобие отмены мероприятий, – отметил собеседник. – Европе некуда деваться, потому что она себя никак не ощущает без Соединенных Штатов».

Куда существеннее то, что новое партнерство США, Великобритании и Австралии направлено против Китая, указал Лукьянов. Соединенные Штаты и не скрывают, что КНР – их безоговорочный соперник на последующие десятилетия. Показательны заявления, прозвучавшие в четверг в Вашингтоне на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина с главой МИД Австралии Марис Пейн и австралийским министром обороны Питером Даттоном. Помимо уже традиционной обеспокоенности по поводу «обширных морских претензий» КНР в Южно-Китайском море, американцы и австралийцы наступили Пекину на больную мозоль. Как сообщает ТАСС, они выразили намеренность укреплять связи с Тайванем и поддерживать его участие в международных организациях.

Основным пространством американо-китайской конкуренции становится Индо-Тихоокеанский регион, и тогда понятно, почему США ищут опорных союзников там, а не в Европе, отметил Лукьянов. По его мнению, «в ближайшей перспективе в регионе будут образовываться различные конфигурации политических сил, чтобы вовлечь в партнерство как можно большее число стран». «Там формируется ядро, к которому могут примкнуть другие страны региона. Япония уже связана тесными узами с США, поэтому неудивительно, что она выступила в поддержку нового союза, – отметил аналитик. – Если США удастся привязать к себе каким-то образом Индию, это станет безусловным плюсом для американской стратегии».

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