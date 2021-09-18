Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ и преимущества онлайн-голосования

Онлайн-голосование в РФ – хорошая идея, сообщила депутат регионального парламента (ландтага) федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный наблюдатель на российских выборах Ольга Петерзен.

«Некоторые организации высказались, что не признают выборы в РФ действительными или честными. Однако я считаю, что нужно понаблюдать самому, поэтому я приехала в Москву. И уж тебе более я не считаю, что нужно высказываться заранее по той ситуации, которая еще не произошла», – сказала парламентарий «Известиям».

По мнению Петерзен, у РФ и Германии должно быть одно общее. Немецкий политик указала на необходимость максимально демократичных и свободных выборов.

Также она оценила проведение трехдневного голосования в РФ, подметив что у этого формата свои плюсы. При этом депутат ландтага указала и на сложности, например, в плане контроля процесса в течение всего этого времени.

«Я приветствую решение дать возможность голосовать дистанционно в России. Это очень хорошая идея. Конечно, нужно гарантировать людям, что это будет анонимно. Если все эти аспекты приняты к сведению, то это очень хорошие идеи. Я надеюсь, что они могут быть применены не только в России, но и во всем мире», – добавила Петерзен.

В Германии же на данный момент не обсуждается введение многодневного или дистанционного голосования, сообщила она, с сожалением отметив, что в этом плане ФРГ немного отстает от многих стран.

Французский политолог, председатель «Коллектива Франция-Россия» Андре Шанклю заявил, что выборы в РФ в первый день голосования проходят прозрачно.

«Я рад заявить, что выборы проходят справедливо и прозрачно. Спасибо за приглашение», – цитирует Шанклю РИА «Новости».

Он добавил, что уже присутствовал на выборах в РФ в 2017 году. «Если мы замечаем какое-либо нарушение, мы сразу информируем главу избирательного участка», – отметил эксперт.

По его словам, в Ростовской области они пробудут все три дня голосования и намерены посетить избирательные участки не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах региона.

Между тем эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» подвели итоги первого дня голосования на выборах. В течение дня эксперты получали информацию от наблюдателей со всей страны, проверяли ее и комментировали ситуацию, сообщается на сайте организации.

По общему мнению, в целом выборы начались без серьезных процедурных нарушений. Как рассказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод, на карту НОМ весь день поступают сообщения в основном информационного характера, сигналов о нарушениях немного, большинство из них не подтверждается при проверке.

Эксперты отмечают, что серьезных нарушений в первый день голосования не было зафиксировано ни в одном регионе. Чаще всего наблюдатели сталкивались с мелкими недочетами – такими как случайная выдача избирателям, голосующим по открепительным удостоверениям или по системе «Мобильный избиратель» бюллетеней для участия в местных выборах на одном из участков в Чувашии или дублирование списков избирателей, которое возникло после расселения жилого дома в Оренбургской области. Все нарушения были оперативно устранены.

Намного чаще общественным наблюдателям приходилось сталкиваться с фейковой информацией. Вероятно поэтому в первый же день голосования сайт ассоциации подвергся массированной DDoS-атаке.

«Видимо по причине того, что мы быстро и с фактами на руках вскрываем такие случаи, наш сайт на протяжении дня сегодня подвергается DDoS-атаке. Атаки были зафиксированы из-за рубежа – Нидерланды, Украина, США. Технические службы НОМ установили, что портал атаковали по тому же типу, что и в 2018 году на выборах Президента. Как говорят наши технические эксперты, работал ботнет, в котором отправляли запросы даже умные холодильники с подключением к интернету», – рассказала член Общественной палаты России, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Наиболее частый фейк – сообщения о «подвозе» избирателей на некоторые участки. С такими столкнулись наблюдатели из Ярославской, Тамбовской и ряда других областей, однако информация не подтвердилась: при просмотре видео с камер на этих участках повышенной активности зафиксировано не было – очередей не возникало, одномоментно получали бюллетени и голосовали не более трех человек. Такие сообщения эксперты отнесли к категории провокаций.

Другая категория фейков – это сообщения, основанные на недостаточной осведомленности граждан о том, что именно является нарушением. Так, наблюдателям приходилось проверять сообщения о неправильно с точки зрения избирателей опломбированных урнах, хотя на самом деле пломбировка была выполнена корректно, реагировать на сообщения о том, что в кабинку зашли два человека, разъясняя, что это не нарушение, если это два избирателя. При этом подчеркивалось, что права находиться в кабинке в момент, когда человек совершает выбор, нет у членов комиссий и наблюдателей.

В некоторых случаях информирование сотрудников того или иного предприятия о том, что сегодня начались выборы и у них есть возможность принять в них участие, было интерпретировано как принуждение к голосованию.

Был случай, когда наблюдателей от одной партий смутили заявления на голосование вне помещений, заполненные одной рукой, и, хотя формального нарушения в этом не было, они были признаны недействительными.

На другом участке заявки на голосование вне помещений были переданы в комиссию без указания контактов лица, передавшего заявку. Как выяснилось, работник службы соцзащиты оставили их на охране после закрытия УИК. Члены комиссии связались со всеми избирателями, подтвердили их запрос и внесли в реестр для голосования вне помещений.

Также возникали вопросы по расположению видеокамер на участках – иногда приходилось поправлять их, чтобы в кадр попадало все, что должно контролироваться видеонаблюдением: урна для голосования, процесс выдачи бюллетеней и работы со списками избирателей, сейфы. Кроме этого наблюдатели получили несколько не подтвердившихся сообщений о незаконной агитации и попытках подкупа избирателей.

Член Общественной палаты Волгоградской области, член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Антон Лукаш во время телемоста с Ситуационным центром НОМ назвал признаки фейковой информации. Ключевой – это отсутствие конкретики. «Как правило, ничего нельзя идентифицировать – там нечеткое фото, и какое-то эмоциональное сообщение, обратную связь установить невозможно», – сказал он, отметив, что возможность обратной связи является обязательным условием для сигнала о нарушениях на «Карту сообщений» НОМ.

Лукаш также рассказал о работе международных наблюдателей в Волгоградской области. По его словам, в регионе работает международная делегация, в состав которой входят представители Сербии, Греции и ряда других стран. В течение дня международные наблюдатели посетили несколько участковых и территориальных избирательных комиссий и центр общественного наблюдения, где ознакомились с работой системы видеонаблюдения, получившей их высокую оценку.

Особенно сильное впечатление, по словам Лукаша, на международных наблюдателей произвела возможность перемотки и просмотра видео за определенное время с определенного участка и то, что эти данные могут быть использованы как доказательство в судебном процессе. «Они назвали это уникальным решением», – подчеркнул эксперт. Он также сообщил, что 18 сентября в Волгограде пройдет круглый стол с участием российских и международных наблюдателей.

Лукаш рассказал, что Волгоградской области общественные наблюдатели работают на каждом из 1473 участков, из которых девять созданы как временные. Всего в регионе прошли подготовку порядка 4 тыс. наблюдателей. Общественная палата области заключила соглашения о взаимодействии в наблюдении за выборами с 24 общественными организациями и политическими партиями. Эксперт назвал доказавшей свою эффективность модель наблюдения за выборами, предполагающую участие как неангажированных общественных, так и партийных наблюдателей. «В выборах участвуют 14 партий, и наблюдатель от каждой из них отстаивает интересы своей партии, это очень эффективный перекрестный контроль», – сказал он.

Декан факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета имени Демидова, председатель Ярославского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Татьяна Акопова отметила высокую активность как избирателей, так и наблюдателей.

По ее словам в первый день голосования в выборах приняли участие более 62 тыс. избирателей. Почти столько же – более 57 тыс. – сделали свой выбор с помощью процедуры дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Электронную форму волеизъявления предпочли 86 тыс. жителей региона, таким образом в первый же день явка в рамках процедуры ДЭГ составила более 60%. В общей сложности участие в выборах уже приняли порядка 12% избирателей Ярославской области Акопова назвала этот показатель «хорошим» для буднего дня. При этом по ее прогнозу, основная активность избирателей должна прийтись на воскресенье, 19 сентября. Как сообщила эксперт, серьезных нарушений в ходе голосования в Ярославской области выявлено не было.

Член Ассоциации юристов РФ Антон Бибаров-Государев обратил внимание на значительный интерес к наблюдению за видеотрансляцией с избирательных участков. Он сообщил, что в региональном центре общественного наблюдения помимо видеостены были оборудованы 20 компьютеров, на которых можно было смотреть трансляцию, и все 20 были постоянно заняты. «Преимущественно к нам приходили студенты юридических вузов, которым интересно погрузиться в этот процесс, тем более что в их присутствии обсуждаются конкретные рабочие ситуации. Были и просто любопытствующие», – отметил он. По мнению А. Бибарова – Государева, видеонаблюдение стало инструментом, который «успешно решает поставленную задачу по обеспечению чистоты сентябрьских выборов».