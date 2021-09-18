Назван самый главный загрязнитель воздуха среди стран СНГ

Туркменистан оказался самым сильным загрязнителем воздуха метаном среди стран СНГ. Об этом сообщили специалисты компании Kayrros SAS, занимающейся геоаналитикой.

С помощью спутниковых наблюдений эксперты выяснили, что 31 августа в районе местного газопровода происходил выброс метана со скоростью 172 тонны в час. Аналитики отметили, что в целом Туркменистан занимает третье место в мире по объему выбросов парниковых газов, уступая лишь Венесуэле и Ливии, передаёт телеканал “Царьград”.