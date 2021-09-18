 

Назван самый главный загрязнитель воздуха среди стран СНГ

18.09.2021, 5:42, Разное
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Туркменистан оказался самым сильным загрязнителем воздуха метаном среди стран СНГ. Об этом сообщили специалисты компании Kayrros SAS, занимающейся геоаналитикой.

С помощью спутниковых наблюдений эксперты выяснили, что 31 августа в районе местного газопровода происходил выброс метана со скоростью 172 тонны в час. Аналитики отметили, что в целом Туркменистан занимает третье место в мире по объему выбросов парниковых газов, уступая лишь Венесуэле и Ливии, передаёт телеканал “Царьград”.



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