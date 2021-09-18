СК начал проверку после кибератак на системы онлайн-голосования

Следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

«На ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации «Независимый общественный мониторинг» совершены кибератаки из-за рубежа, что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК провести процессуальную проверку по этому факту с привлечением специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

Ранее в пятницу глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что система электронного голосования в РФ подверглась массовым кибератакам. Позже стало известно о непрерывных DDoS-атаках на сайт ЦИК.