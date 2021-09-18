 

СК начал проверку после кибератак на системы онлайн-голосования

18.09.2021, 5:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСледственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

«На ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации «Независимый общественный мониторинг» совершены кибератаки из-за рубежа, что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК провести процессуальную проверку по этому факту с привлечением специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

Ранее в пятницу глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что система электронного голосования в РФ подверглась массовым кибератакам. Позже стало известно о непрерывных DDoS-атаках на сайт ЦИК.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / Яценюк призвал украинскую власть показать “хотя бы перепелиные яйца”. Видео

25.01 / Объявлена стоимость кроссовера Audi RS Q8 в России

14.08 / Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров в оккупированную Абхазию, турфирма отрицает организацию поездок

22.08 / Мнения: В Омске окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

16.09 / Российские ученые обнаружили доказательства существования внеземной жизни

16.04 / Польша объявила трех сотрудников посольства РФ персонами нон грата

10.02 / “Бл…дь, недавно президент Украины имел две судимости! Е…аные грязные рты, за своими жизнями смотрите!” Кива прокомментировал скандал со своей экс-секретаршей

29.08 / Видеокарты GeForce RTX 4000 выйдут раньше намеченного срока

14.09 / “Нереально красивая”. Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном

08.06 / Названы российские города с наибольшим количеством «пьяных» преступлений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика