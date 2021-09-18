В ООН соглашение Мали с ЧВК Вагнера назвали слухами

Заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил, что ему «нечего сказать» о слухах относительно договора Мали с российской частной военной компанией Вагнера.

Лакруа заявил: «Мы слышим слухи, но это все гипотетически. Мы ничего не видим». По его словам, «сложно спекулировать слухами». Он подчеркнул, что ООН «не вторгается в суверенные дела» стран, «вступать в двустороннее сотрудничество» – это «прерогатива государства». Для ООН, как сообщил Лакруа, важно, чтобы миссия в Мали могла продолжать исполнять свои задачи, передает РИА «Новости».

Напомним, Франция пригрозила вывести войска из Мали, если военная хунта заключит договор о сотрудничестве с ЧВК Вагнера. По данным французских источников, Мали планирует пригласить в страну около тысячи сотрудников ЧВК для обучения армии. Малийские власти признали, что вели переговоры, но договоренности достигнуты не были. Кремль опроверг присутствие российских военных в Мали.