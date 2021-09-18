Секретарь СНБО Украины объяснил предложение перейти на латиницу

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18.09.2021, 5:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу в качестве «приглашения к дискуссии».

Данилов напомнил, что латинский алфавит используется в документации при транслитерации, в частности, в загранпаспорте и в водительском удостоверении. Как он пояснил, его слова о переходе на латиницу были ответом на вопрос, а не заявлением. Данилов отметил, что «это не позиция какая-то спонтанная». Секретарь СНБО считает, что украинское «общество должно быть готово, дискуссия должна быть в обществе». «Это приглашение к дискуссии, ничего плохого здесь нет», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения.



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