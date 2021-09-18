Корреспондент – Зеленский создал группу по противодействию «Северному потоку — 2»

Поскольку газопровод «Северный поток — 2» несёт прямые угрозы национальной безопасности Украины и Европы, Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков. Как передаёт «Корреспондент», группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере.



Reuters

В связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», который несёт прямые угрозы национальной безопасности и Украины, и Европы, Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

«Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере», — говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, группу возглавил глава офиса президента Андрей Ермак. В её состав, в частности, вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава правления «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

При этом указано, что руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в её состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.