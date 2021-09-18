Мнение: Жизни украинцев важны

В дополнение к материалу https://colonelcassad.livejournal.com/7066022.html о проблемах трудовой миграции из Украины.

Ниже, с более конкретными и наглядными примерами из Польши, Чехии и Германии.

Жизни украинцев важны

Представители украинского землячества в Польше провели акцию в знак протеста против убийства Дмитрия Никифоренко – 25-летнего выходца из Винницкой области, который работал на стройке в городе Вроцлав. Его задержали после вечеринки местные полицейские. Они доставили молодого человека в вытрезвитель, где он якобы скончался от сердечного приступа. Однако, как показали результаты расследования, Никифоренко избивали палками, ногами, а также душили. Что и стало реальной причиной смерти.

Обстоятельства гибели украинца расследует прокуратура. Однако правоохранители не стали квалифицировать происшествие как убийство. Они открыли дело по статье о непреднамеренном доведении человека до смерти – так что избивавшим строителя полицейским грозит за это всего до пяти лет тюрьмы. Пока их даже не задержали. И это вызывает возмущение украинской общины, которая требует наказать виновников инцидента, по справедливости. Тем более, что в рядах полиции работает немало националистов, которые известны предвзятым отношением к украинским заробитчанам.

Трудовые мигранты в Польше систематически страдают от бесчеловечного обращения со стороны полиции и хозяев. В прошлом году на Львовщине скончалась украинка Оксана Харченко, работавшая на польском овощном складе. Когда у женщины случился инсульт, владелец польской фирмы позвонил в полицию, заявят, что нашел на улице пьяную иностранку. Оксана Харченко доживала свои дни, вернувшись домой. Она не могла двигаться, страдала от почечной недостаточности, но так и не получила заработанных в Польше денег.

Такие кошмары случаются с заробитчанами регулярно. В 2018 году молодая жительница Луцка Алена Романенко потеряла руку во время несчастного случая в польской прачечной. Ее рука застряла в стиральной машине, однако хозяин предприятия не позволил разбить зажавший девушку аппарат. Она целый час истекала кровью, пока его разбирали – чтобы не повредить собственность бережливого бизнесмена.

«Боль была ужасной. И когда спасатели хотели резать машину, владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать… Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работала, то только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перекидывали с одной машины на другую», – рассказывала об этом заробитчанка.

В городе Погурська Воля погиб 37-летний украинец, которого раздавила десятитонная труба строящегося газопровода. А ровно через неделю на одной из фабрик возле Вроцлава получил смертельную травму еще один 28-летний гражданин Украины. Во время работы его затянуло в механизм станка, сломав заробитчанину позвоночник. Незадолго до этого в Польше обнаружили тело 36-летнего украинца Василия Чернея, который нелегально трудоустроился на завод по производству гробов, расположенную в селении Новый Томышль. В жарком цеху ему стало плохо. Работники потребовали вызвать украинцу врача, но хозяйка предприятия вывезла его на автомобиле в лес и бросила умирать. «В этом случае последовательность событий типична: нелегальное трудоустройство – несчастный случай – страх работодателя – решение или упущение с катастрофическими последствиями. К польскому рабочему так не относятся», – прокомментировала эту историю «Газета Выборча», которая признает системный характер нарушения трудовых прав мигрантов.

«На таких работников не распространяются нормы трудового законодательства Польши. Здесь не может быть ни минимальной зарплаты, ни отпуска, ни охраны труда. Польская инспекция труда, контролирующая соблюдение трудового законодательства, не занимается гражданско-правовыми договорами, несмотря на то что в большинстве случаев такие договора не имеют права заключаться. Поэтому появляются штрафы и другие неприятные пункты в таких договорах. Таких людей даже не нужно увольнять, они изначально не являются работниками предприятия. И в большинстве случаев проблемы таких работников – а это, напомню, 95% легально работающих украинцев, – просто невозможно решить в правовом ключе», – говорит лидер профсоюза украинских работников «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

Еще один случай, как будто бы списанный с рассказов о викторианском капитализме, произошел на польском предприятии по переработке фруктов и овощей. Работавшая там 36-летняя украинка родила ребенка прямо на рабочем месте. И сразу же попыталась убить новорожденную девочку в заводском туалете – чтобы работодатель не выгнал ее с работы. Младенца спасла случайность. Работавшая рядом сестра нашла роженицу в туалете, когда та выбрасывала ребенка в пластиковый пакет для мусора. По мнению свидетелей, украинка находилась в невменяемом состоянии, поскольку тяжелая физическая работа на последних месяцах беременности помрачила ее рассудок.

Увы, этот мартиролог будет пополняться и дальше. Количество украинцев в Польше стабильно растет, поскольку перманентный кризис в буквальном смысле выдавливает из Страны Достоинства трудоспособное и социально активное население.

Согласно данным американского информационного агентства Bloomberg, на 38 миллионов населения Польши уже сейчас приходится полтора миллиона рабочих из Украины. По оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, украинские заробитчане заняты в каждой пятой польской компании, а две трети проживающих на польской территории иностранцев, которые платят взносы в Службу социального обеспечения (ZUS), прибыли в страну именно через украинскую границу.

Как сообщило «Польское радио», украинские граждане составляют 75% от общего количества трудовых мигрантов, которые официально трудоустроены на территории Польши, а польское МВД заявляет о 2 миллионах трудовых мигрантов из Украины. «Конечно, большинство прибывших в Польшу являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже в более чем десять раз меньше» – рассказал об этом глава ZUS Войцех Андрусевич.

Чехия. Операция Кличко.

Полиция задерживает заробитчан и в Чехии, куда также устремились трудовые мигранты из Украины. Минувшим летом в стране провели специальную операцию под издевательским названием «Кличко». По результатам этой облавы арестовали четырех жителей Закарпатья, которых подозревают в организации поставок дешевой рабочей силы. Как утверждают полицейские, задержанные завозили на территорию Евросоюза украинских заробитчан, которые приезжали в Чешскую Республику по туристическим визам, а затем нелегально оставались там для работы. Это было выгодно местным работодателям, потому что они платили запуганным нелегалам копейки – притом, что часть этой суммы вдобавок присваивали себе украинские вербовщики. А главное, чешские предприниматели не отчисляли за этих работников никаких налогов – что, собственно, и вызвало недовольство у местной власти. Ведь чешское правительство совершенно не против трудовых мигрантов из Украины, и активно стимулирует их привлечение на работу, через специализированную программу «Квалифицированный рабочий», которая называлась раньше «Режим Украина».

Однако, основную часть трудовых мигрантов составляют неквалифицированные работники. Они берутся за все, что предлагают работодатели. Социальные сети заполнены вакансиями для людей без опыта работы и без знания языка, которым предлагают переезжать в Чехию. Их зазывают трудиться грузчиками на овощебазе, скручивать провода на автозаводе, укладывать брусчатку или трудиться на конвейере кондитерской фабрики. А такие объявления привлекают множество нелегалов.

Заробитчане нередко должны проживать и питаться за свой собственный счет и даже обязаны купить для работы собственную одежду. В противном случае за это вычитают из их зарплаты, которая может составлять в пересчете с чешских крон от десяти до двадцати пяти тысяч гривен. Однако из этих денег взымаются упомянутые выше проценты «посредникам». Не говоря уже о том, что работодатели всегда могут обмануть доверившихся им украинцев – для чего достаточно заявить на нелегально трудоустроенных гастарбайтеров полицейским.

«Это принесет предпринимателю проблемы, но слишком строго его в любом случае не накажут. Скорее всего, выпишут штраф. А вот пойманных украинских граждан посадят в миграционную тюрьму, занесут в черный список и не будут пускать в Европу. Поэтому никто не хочет идти на конфликты, а этим пользуются и обсчитывают наших людей. Могут заплатить половину того, что обещали. Могут и меньше. Жаловаться в полицию не пойдешь, а в консульстве никогда нас не защищают», – рассказывали нам трудовые мигранты во время поездки в Чехию.

Эту ситуацию наглядно иллюстрируют официально обнародованные результаты спецоперации имени Кличко. По ее итогам задержали исключительно украинцев – хотя в схемах вербовки нелегальной рабочей силы практически всегда замешаны чешские бизнесмены, которые являются основными бенефициарами этой схемы. Очевидно, их решили не трогать, повесив всю вину жителей Закарпатья. А глумливое наименование полицейской облавы само по себе показывает реальное отношение к украинскому государству.

Германия. Облавы на бойнях

Полиция Германии тоже развернула охоту на нелегальных трудовых мигрантов из Украины, которые приезжают на заработки в самое зажиточное государство Евросоюза.

Все началось с облав на заробитчанские «бусики» – небольшие микроавтобусы, которые везут в Германию украинских граждан. Как правило, украинцы приезжают туда по приглашениям на работу в Чехию или Польшу. Попав в Шенгенскую зону, они часто едут в Германию, потому что ежемесячный заработок на немецких предприятиях почти в два раза превышает зарплату у польских и чешских хозяев.

В результате этих рейдов были задержаны около трехсот человек, большинство которых немедленно депортировали из страны, с запретом въезда на два с половиной года. По данным депутатов от Левой партии, которые запросили информацию у немецкого МВД, до начала коронавирусной пандемии из страны чаще всего высылали именно украинцев – 1252 человека на 11 тысяч депортированных мигрантов.

Кроме того, полиция арестовала иностранных рабочих, которые трудились на немецких мясокомбинатах, приезжая в страну по поддельным документам или приглашениям для студентов. Они проживали в тесных квартирах, по пять-шесть человек, оказавшись выходцами из Грузии, Косово и Украины.

Труд на немецких бойнях считается настолько тяжелым, что их владельцы испытывают проблемы с привлечением немецких работников. На мясокомбинаты неохотно идут даже приезжие из Румынии и Болгарии, и бизнесмены прибегают к услугам теневых агентств, которые рекрутируют для них незаконно попавших в страну нелегалов. В прежние времена на этих вакансиях работали беженцы из Африки и Ближнего Востока, однако они привлекают повышенное внимание расистски настроенных полицейских. И сегодня предприниматели отдают предпочтение гастарбайтерам из Восточной Европы.

По мнению следователей, использование заробитчан принесло их нанимателям прибыль на сумму 1,5 миллиона евро, а в причастности к афере подозревают крупнейшие кампании мясного рынка Германии. Неудивительно, что немецкое правительство обещает упростить процедуру въезда и трудоустройства для трудовых мигрантов из Украины – о чем сообщила посол Германии Анка Фельдгузен. Немецкие компании, включая национального немецкого оператора железнодорожных перевозок Deutsche Bahn, начали легально приглашать украинцев на работу. Из чего становится ясно, что крупнейшая экономика Европы намерена конкурировать с чехами и поляками за их дешевые рабочие руки.

Воронка трудовой миграции растет, засасывая в себя массу людей, которые еще недавно не думали про переезд за границу. Протест против убийства Дмитрия Никифоренко имеет в этой ситуации не только символическое значение. Эта акция должна показать, что жизни украинских заробитчан важны – их нельзя обманывать и обсчитывать, безнаказанно убивать в потогонных цехах и полицейских участках. А за совершенные против них преступления нужно нести ответственность.Но важно помнить: первоочередная ответственность за эти будничные трагедии лежит на украинской власти, которая лишила людей возможности заработать на жизнь у себя дома, и не защищает их права з границей.

(с) Андрей Манчук

https://liva.com.ua/zarobitchane-v-evrope-zhizni-ukrainczev-vazhnyi.html – цинк

Зачем защищать, если текущая политика как раз и направлена на то, чтобы поставлять в Европу низкоквалифицированную рабочую силу. Ведь если начать требовать достойных зарплат, защиты прав работников и соц.пакеты, ценность такой рабочей силы начнет падать прямо пропорционально росту оплаты труда таких рабочих. И они сразу потеряют свою привлекательность. А на Украине для них работы нет и не предвидится. Поэтому конечно же никакой реальной защиты прав этих людей со стороны Киева не будет. Не за это стоял майдан.

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