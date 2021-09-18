 

Женева оценила траты на встречу Путина и Байдена в 10 млн долларов

18.09.2021, 4:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРасходы на проведение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могли превысить 10 млн долларов, сообщил глава пресс-службы швейцарского кантона Женева Эммануэль Куэно.

Куэно пояснил, что «окончательный расчет затрат кантона завершается». В ближайшее время его отправят федеральным властям, с которыми кантон «тесно сотрудничает по этому вопросу», передает РИА «Новости».

Как указал Куэно, ранее госсовет Женевы озвучил предварительные данные о тратах в ответ на срочный запрос депутата от партии социалистов Сильвана Тевоза. На обеспечение безопасности (работу, проживание и транспорт полиции и служб безопасности без учета военных и служб гражданской защиты) потратили 5,176 млн франков (5,5 млн долларов), на протокольные службы – 222658 франков (23,8 тыс. долларов). Еще 518 тыс. (555 тыс. долларов) потратили на компенсацию простоя организациям, которым пришлось приостановить работу в периметре безопасности.

Часть трат возьмут на себя федеральные власти, например, Федеральная полиция. МИД страны намерен выплатить 3 млн франков (3,2 млн долларов) за перевозку и кейтеринг для журналистов. При этом Куэно сообщил, что «итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%»

Напомним, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что диалог между Россией и США после женевских переговоров начался, но пока идет нелегко.



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