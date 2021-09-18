 

Австралия «поняла разочарование» Франции

18.09.2021, 4:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПравительство Австралии с пониманием относится к решению Франции отозвать посла для консультаций, сообщила глава австралийского МИДа Марис Пейн в Вашингтоне.

Пейн заверила, что «понимает разочарование Франции». Министр выразила надежду на то, что Канберра и Париж продолжат сотрудничество. Пейн рассчитывает, что во Франции смогут увидеть, какое значение Австралия «придает двусторонним отношениям» и совместной работе с Парижем. 

Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла. Канберра с нетерпением «ожидает возобновления сотрудничества с Францией по вопросам, представляющим общий интерес», передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Australian.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции.



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