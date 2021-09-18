Мнение: Это была ошибка

Пентагон официально признал, что "высокоточный авиаудар по установленным разведкой боевикам ИГИЛ в Кабуле" в результате которого погибло 10 человек (из них 7 детей) "был ошибкой". Пентагон приносит свои извинения за эту "ошибку".

"Ошибка" последовала сразу после угрозы Байдена в адрес ИГИЛ – "Я приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «Вилаят Хорасан». Мы отреагируем с силой и с точностью в своё время — в том месте и в тот момент, который мы выберем. Мы вас найдем и заставим поплатиться".

Пока что удалось лишь в очередной раз убить афганских гражданских.

Стоит отметить, что 28 августа, в день убийства, Пентагон толкал совсем иные речи.

«Первоначальные данные свидетельствуют о том, что мы уничтожили цель. О жертвах среди местного населения мы ничего не знаем» (с) Пентагон.

После того, как начали появляться заявления афганцев, что вообще то погибли гражданские, Пентагон продолжил врать, утверждая, что разбомбил большой запас взрывчатки.

Американское командование в Афганистане подтвердило сообщения СМИ о том, что мощный взрыв, который произошёл в Кабуле в районе аэропорта днём в воскресенье, стал результатом нанесённого с дрона ракетного удара по автомобилю с взрывчаткой, принадлежавшему террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ).

Как сообщили американские военные, взрывчатка предназначалась для совершения нового теракта в аэропорту Кабула. 25 августа в результате совершённого смертником ИГ взрыва у аэропорта погибли до 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

О том, что ракетный обстрел осуществили американцы, заявил и представитель контролирующего Кабул движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).

По словам представителя командования США, удар был нанесён в целях самообороны, и, по имеющимся данным, в его результаты были убиты несколько членов ИГ.

Ряд афганских СМИ сообщили, что в результате ракетного удара пострадал жилой дом, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, в том числе дети. CNN утверждает, что погибли девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей. "Мы не ИГИЛ. И это был семейный дом, где жили мои братья со своими семьями", — рассказал изданию родственник погибших. Американское командование заявило, что взрывчатки в уничтоженной машине было столько, что её взрыв мог повредить соседние строения.

Разумеется, никакой взрывчатки в машине не было. Как было установлено, на этой машине по городу развозили воду и людей организовывавших раздачу продовольствия в Кабуле, по линии одной из американских НКО. Факты по этому поводу сначала появились в афганской и иранской прессе, а на прошлой неделе они были опубликованы NYT.

Когда в американской прессе начали всплывать подробности этой "ошибки", Пентагон начал юлить, после чего начал валить вину на низовых офицеров, которые якобы имели полномочия на принятие самостоятельных решений и которые приняли решение об ударе самостоятельно руководствуясь оперативными разведывательными данными. Вот так вот просто. Извините, мы совершили военное преступление. Но так как мы отвергаем международное правосудие, включая тот же МУС, привлечь реальных виновников за это убийство будет проблематично.

Разумеется, признали они свою "ошибку" лишь после того как окончательно заврались и фактура стала совсем уж неопровержимой. До этого пару недель уверенно рассказывали о том, как они высокоточно ликвидировали террористов в Кабуле. А сколько было историй, где Пентагон в подобных случаях к стенке не приперли?

Интересно, "высокоточный удар по террористам в Нангархаре" за день до этого был таким же "высокоточным"?

PS. Своей очереди еще ждет массовое убийство афганцев американцами после теракта 26 августа, когда большая часть погибших стали жертвами отнюдь не взрыва бомбы смертника, а стрельбы американских охранников с вышек, после чего большая часть трупов поступила в местные морги не с минно-взрывными, а пулевыми ранениями. Тоже наверное придется извинятся. Или нет.

—