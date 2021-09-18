 

«Платье – мощный символ идентичности»

18.09.2021, 3:16, Разное
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Афганки со всего мира публикуют фото в ярких национальных костюмах. Так они протестуют против «Талибана»* и никабов.

В начале сентября талибы, захватившие власть в Афганистане, издали указ о правилах посещения университетов для женщин. Согласно этому постановлению, афганские девушки теперь не только учатся отдельно от мужчин, но и обязаны носить бурку, полностью покрывающую тело и большую часть лица.

12 сентября в Кабуле прошло показательная акция в поддержку «Талибана» — 300 женщин надели черные никабы и перчатки, полностью закрыли лица и собрались в лекционном зале, чтобы поблагодарить талибов за введенные ограничения и публично раскритиковать тех, кто отказывается закрывать лицо. Была ли эта акция принудительной — неизвестно.

Профессор истории, афганка Бахар Джалали говорит, что такие законы противоречат афганской национальной традиции. Она выложила в твиттер свое фото в традиционном пестром афганском костюме с вышивкой и поставила хештег #AfghanistanCulture. Теперь под этим и другими тегами (#AfganWomen, #WomenofAfghanistan) в соцсетях можно найти десятки аккаунтов афганок со всего мира, которые фотографируются в уникальных национальных нарядах — причем в каждый из них «вшиты» особенности той или иной провинции страны.

Так девушки пытаются донести, что попытка талибов облачить афганок в никабы и бурки — это манипуляция. Ведь исторически они всегда ходили в ярких нарядах с ручной вышивкой и маленькими зеркалами на груди и танцевали традиционный танец аттан в длинных юбках, покрывая голову лишь частично яркими платками с украшениями. «Платье — мощный символ национальной идентичности», — говорит Джалали.

Фото: instagram/marselyyy_/

Фото: instagram/widakarim/

Фото: instagram/hermajestynahid/

Фото: instagram/malihe.gharahcheloo.photo/

Фото: instagram/lemaafzal/

Фото: instagram/malalayishere/

Фото: twitter/DrFatimaKakkar

Фото: instagram/shahri.rafi/

Фото: twitter/deeebsters

Фото: twitter/fatimablankk

Фото: twitter/BreshnaTahrik

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

Источник: Новая газета



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