Газпром: Поставки газа полностью соответствуют заявкам потребителей

Газпром поставляет газ в соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, в силу имеющихся возможностей холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки.

«Газпром осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей», – говорится в сообщении управления информации Газпрома, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия Газпрома, которые якобы привели к росту цен на газ в Европе.

На этой неделе цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров и достигла рекордных 963,9 доллара за 1 тыс. кубометров. Это произошло из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий.

При этом в Кремле заявили, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе не имеет никакого отношения к РФ и не влияет на стоимость поставляемого трубопроводного газа. Там также отметили, что запуск «Северного потока – 2» сбалансирует ценовые параметры рынка газа в Европе.