В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона

Президент Владимир Путин проголосовал удаленно в первый день выборов, воспользовавшись гаджетом помощников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», – сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва».

На сайте Кремля опубликовано видеообращение главы государства по поводу проведения выборов в России.

«Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», – сказал президент.

Он отметил, что система электронного голосования применяется во многих странах мира, она применялась и в Москве. На этот раз ей могут воспользоваться уже жители семи российских регионов.

Напомним, Путин ранее признавался, что у него нет мобильного телефона. Он пояснял, что у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами.