Советский памятник восстановили в Риге после акта вандализма

На мемориальный камень, установленный на месте начала операции 1944 года по форсированию Киш-озера, вернули табличку, которую сорвали вандалы, сообщила партия «Русский союз Латвии».

В РЛС со ссылкой на главу Латвийского антинацистского комитета Алексея Шарипова сообщили, что «памятная доска была возвращена на мемориальный камень в Яунциемсе». РСЛ заявил, что табличка «заняла свое место благодаря неустанному вниманию и действию общественности», передает ТАСС.

В сентябре с мемориала на месте начала операции 1944 года по форсированию Киш-озера была сорвана и похищена памятная табличка. Посольство РФ в Праге направило в МИД Латвии ноту с требованием расследовать акт вандализма.