 

Советский памятник восстановили в Риге после акта вандализма

18.09.2021, 3:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа мемориальный камень, установленный на месте начала операции 1944 года по форсированию Киш-озера, вернули табличку, которую сорвали вандалы, сообщила партия «Русский союз Латвии».

В РЛС со ссылкой на главу Латвийского антинацистского комитета Алексея Шарипова сообщили, что «памятная доска была возвращена на мемориальный камень в Яунциемсе». РСЛ заявил, что табличка «заняла свое место благодаря неустанному вниманию и действию общественности», передает ТАСС.

В сентябре с мемориала на месте начала операции 1944 года по форсированию Киш-озера была сорвана и похищена памятная табличка. Посольство РФ в Праге направило в МИД Латвии ноту с требованием расследовать акт вандализма.



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