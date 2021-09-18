Компания Meizu представит наушники, способные автономно работать 30 часов

Через пять дней компания Meizu намерена провести презентацию новой модели своих беспроводных наушников. Гарнитура под названием mblu Blus TWS будет обладать улучшенными техническими характеристиками, ожидают эксперты.

Одним из главных достоинств станет большое время автономной зарядки. Устройство на аккумуляторе легко может работать до 30 часов. Также инсайдеры сообщают о не совсем обычном дизайне наушников.

Система шумоподавления ANC справляется со звуковыми помехами до 30 дБ. Связь с основным гаджетом осуществляется в формате Bluetooth 5.2. Также сообщают об отличной влагозащите наушников. Наконец, базовая стоимость устройства будет объявлена на уровне 31 доллара США. Очевидно, в Китае такой будет и розничная цена, которую могут увеличить на западных рынках.