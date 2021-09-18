Euronews – беспрецедентный случай для ЕС — 3000 непривитых врачей во Франции отстранили от работы

Около трёх тысяч сотрудников медицинских учреждений Франции отстранены от работы после вступления в силу новых правил, обязывающих вакцинироваться от коронавируса. Это беспрецедентный случай для Европы в целом, отмечает Euronews. И хотя власти уверяют, что ситуация под контролем, в некоторых больницах уже приходится закрывать отделения и вызывать оставшийся персонал на сверхурочную работу.

Во Франции около трёх тысяч сотрудников медицинских учреждений отстранены от работы. Все они по тем или иным причинам отказались привиться от коронавируса. О распоряжении правительства об обязательной вакцинации для медиков было известно ещё несколько недель назад, однако многие не верили до конца, что от слов власти перейдут к делу.

МЕЛАНИ ПЕЛЛИСИЯ, секретарь в больнице: Вот письмо, меня отстранили! С сегодняшнего дня у меня нет никаких прав — есть только медицинская страховка на случай, если что-то произойдёт. Теперь я не считаюсь работающей.

Профсоюзы указывают на проблему нехватки персонала. Власти заверяют: ситуация под контролем. Но в некоторых больницах пришлось принять срочные меры.

ЗАВЕДУЮЩАЯ: Мы закрываем секции отделений, привлекаем внештатных сотрудников, просим медперсонал работать сверхурочно.

Временное прекращение действия контракта трёх тысяч медработников — беспрецедентный случай для Европы в целом. В Италии, например, где власти пошли ещё дальше, введя систему «санитарных пропусков» для государственного и частного секторов, от работы отстранили чуть более 700 сотрудников медучреждений.

Дата выхода в эфир 17 сентября 2021 года.