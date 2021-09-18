 

Euronews – беспрецедентный случай для ЕС — 3000 непривитых врачей во Франции отстранили от работы

18.09.2021, 2:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около трёх тысяч сотрудников медицинских учреждений Франции отстранены от работы после вступления в силу новых правил, обязывающих вакцинироваться от коронавируса. Это беспрецедентный случай для Европы в целом, отмечает Euronews. И хотя власти уверяют, что ситуация под контролем, в некоторых больницах уже приходится закрывать отделения и вызывать оставшийся персонал на сверхурочную работу.

Во Франции около трёх тысяч сотрудников медицинских учреждений отстранены от работы. Все они по тем или иным причинам отказались привиться от коронавируса. О распоряжении правительства об обязательной вакцинации для медиков было известно ещё несколько недель назад, однако многие не верили до конца, что от слов власти перейдут к делу. 

МЕЛАНИ ПЕЛЛИСИЯ, секретарь в больнице: Вот письмо, меня отстранили! С сегодняшнего дня у меня нет никаких прав — есть только медицинская страховка на случай, если что-то произойдёт. Теперь я не считаюсь работающей. 

Профсоюзы указывают на проблему нехватки персонала. Власти заверяют: ситуация под контролем. Но в некоторых больницах пришлось принять срочные меры. 

ЗАВЕДУЮЩАЯ: Мы закрываем секции отделений, привлекаем внештатных сотрудников, просим медперсонал работать сверхурочно. 

Временное прекращение действия контракта трёх тысяч медработников — беспрецедентный случай для Европы в целом. В Италии, например, где власти пошли ещё дальше, введя систему «санитарных пропусков» для государственного и частного секторов, от работы отстранили чуть более 700 сотрудников медучреждений. 

Дата выхода в эфир 17 сентября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / В “Единстве Александра Омельченко” заявили о распространении фейков об обысках в приемных партии

18.10 / В офисе Зеленского оценили заключенные с Турцией соглашения

06.05 / Volkswagen представил тизер нового фургона Volkswagen Multivan

17.04 / Задержанного в России украинского консула Сосонюка отпустили. МИД Украины грозит ответом

04.06 / “Сучка не захочет – кобель не вскочит”. Священник УПЦ заявил, что женщина, давшая согласие на секс, не должна делать аборт

13.01 / Брюса Уиллиса попросили выйти из аптеки за отказ надеть защитную маску

08.03 / Мировой рынок графических решений для ПК быстро растет

25.12 / Аргентина зарегистрировала российскую вакцину по итогам клинических исследований

13.08 / Члены Конгресса США заблокировали крупные оружейные сделки с Турцией

10.07 / Вывозной рейс с россиянами вылетел из Лос-Анджелеса в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика